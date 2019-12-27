الجملي يكذب الغنوشي ويؤجل الإعلان عن الحكومة التونسية

أعلن الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف، تأجيل تشكيلة الحكومية التونسية، مكذبا بذلك رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي أكد أن الحكومة سيكشف عنها الجمعة.



وقال الجميلي، في تصريحات صحفية الجمعة: "إن الإفصاح عن التشكيلة الحكومية ما زال مؤجلا حتى التثبت من السيرة الذاتية للأسماء المطروحة".

وأكد الجملي تمسكه بقراره المتمثل في تشكيل حكمة من "كفاءات مستقلة" بعيدة عن الانتماءات الحزبية.

وبهذا الإعلان المفاجئ يكذب رئيس الوزراء المكلف راشد الغنوشي الذي صرح أمس الخميس بأن الحكومة جاهزة وسيتم الإعلان عنها الجمعة، على أن تكون المصادقة البرلمانية غدا السبت.

Advertisements

وجاء تأجيل الإعلان عن الأسماء الحكومية المطروحة للحبيب الجملي إثر لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج.

ولم يبق أمام الجملي إلا حوالي أسبوع لتشكيل حكومته وفق الموعد الذي منحه له الدستور التونسي، وفي حال استمر الوضع القائم فإن رئيس الدولة مطالب بطرح شخصية جديدة بدل الحبيب الجملي.

وذكرت شخصيات سياسية مقربة من قيس سعيد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس رفض العديد من الأسماء المطروحة في حكومة الحبيب الجملي مما جعل مسألة البت النهائي فيها مؤجل لأيام.

وقد بينت نفس المصادر أن رئيس الجمهورية دعا الجملي إلى ضرورة استئناف المشاورات مع حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (16 مقعدا) والدفع باتجاه حكومة تشكلها الأحزاب السياسية.

وترفض هذه الأحزاب العودة للمفاوضات حول المشاركة في حكومة وحدة وطنية، منذ انعقاد هياكلها الحزبية الداخلية والتصويت بالرفض للتحالف مع الإخوان.

وكان الجملي قد أعلن في ندوة صحفية، الإثنين الماضي، عن فشل المفاوضات مع أحزاب التيار والشعب وتحيا تونس، وأن حكومته ستتكون من شخصيات مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية.