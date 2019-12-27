داعش يتبنى هجوما إرهابيا ببوركينا فاسو أوقع 42 قتيلا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، مسؤوليته عن هجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو يوم الثلاثاء.



وأصدرت جماعة "ولاية غرب أفريقيا" التابعة للتنظيم الإرهابي بيانا قالت فيه إن أحد مقاتليها دخل القاعدة الواقعة في إقليم سوم وفجر سيارة ملغومة مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ولقي الهجوم الإرهابي إدانة عربية وعالمية واسعة، ووصف بأنه "جريمة نكراء"، وسط تأكيدات رفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وكان رئيس بوركينا فاسو روش كابوري أعلن الحداد الوطني لمدة 48 ساعة تكريماً لأرواح ضحايا هجوم أربيندا الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل 42 شخصاً شمالي البلاد.

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وقال كابوري، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن 35 مدنياً أغلبهم من النساء و7 جنود قتلوا، الثلاثاء، في الهجوم الإرهابي في أربيندا شمالي البلاد".

ونفذ الجيش البوركيني، الثلاثاء، عملية نوعية لتحييد عشرات العناصر الإرهابية في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوماً على كتيبة عسكرية.

وقال الجيش البوركيني إن عدداً كبيراً من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابياً، ومقتل 7 من عناصر الجيش و35 مدنياً معظمهم من النساء وعشرات المصابين.

وأضاف البيان أن "التصميم والجرأة لعناصر الكتيبة العسكرية البوركينية المؤلفة من عناصر من القوات البرية وقوات الدرك، مكَّنا من تصفية 80 إرهابيا".