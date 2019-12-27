سفير دولة الإمارات لدى مصر: ماراثون زايد الخيري إحدى ثمار التعاون الإماراتي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت محافظة السويس المصرية انطلاق ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويخصص عائده لصالح المعهد القومي للأورام بالقاهرة.

وقال جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، إن ماراثون زايد الخيري إحدى ثمار التعاون الإماراتي المصري في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة من أبناء مدينة السويس "سيدات ورجال وذوي الهمم" تعكس حب الشعب المصري لدولة الإمارات.