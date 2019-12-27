- 1/2
- 2/2
داوود عبدالرؤوف - العين الإخباريةالجمعة 2019/12/27 08:23 م بتوقيت أبوظبي
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية - أرشيفية
أصيب عشرات الفلسطينيين ومتضامنون أجانب بعد مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، المسيرة الأسبوعية السلمية في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية: إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال على المسيرة.
وأضافت: "من بين المصابين أجانب وصلوا إلى البلدة للتضامن مع الفلسطينيين".
ومنذ 16 عاما ينظم فلسطينيون مسيرات أسبوعية في بلدة كفر قدوم، احتجاجا على مصادرة قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضيهم لغرض الاستيطان.
والجمعة ردت قوات الاحتلال على المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، وتم علاج المصابين ميدانيا.
ومن جهة ثانية، تمكن أكثر من 30 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية على الرغم من قيود الاحتلال.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 30 ألف فلسطيني أدوا الصلاة في المسجد الأقصى.
وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضفة الغربية من الوصول إلى أداء الصلاة في الأقصى إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة كما تمنع جميع سكان غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.