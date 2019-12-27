رئيسة المفوضية الأوروبية تنتقد العقوبات الأمريكية على "نورد ستريم 2"

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انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، العقوبات الأمريكية على شركات أوروبية تشارك في مشروع "نورد ستريم 2"، الذي سينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وقالت فون دير لاين في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا السبت إن المشروع له "بعد سياسي" من ناحية، وأن المفوضية الأوروبية تحمي بوسائلها مصالح دول الاتحاد الأوروبي الشرقية، "لكن من ناحية أخرى، ترفض المفوضية الأوروبية بحسم فرض عقوبات ضد شركات أوروبية تشارك في مشروعات وفقا للنظام القانوني".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم الجمعة الماضي حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" بغرض عدم إتمام المشروع.
وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.
ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا. وقد تم الانتهاء من الجزء الأكبر من أعمال مد أنابيب الغاز.
وترفض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، مثل بولندا. ورحبت أوكرانيا بالعقوبات، حيث تخشى على موقعها كونها الدولة رقم واحد في نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
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