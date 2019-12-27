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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم تم على موقع عسكري في بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء في بيان لجماعة تابعة للتنظيم الإرهابي، أن أحد مقاتليها دخل القاعدة الواقعة في إقليم سوم وفجر سيارة ملغومة مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
هذا وقتل 35 مدنيا غالبيتهم من النساء، يوم الثلاثاء الماضي، في هجوم شنه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري، في أحد أكثر الهجمات دموية التي يشهدها هذا البلد في غرب أفريقيا منذ خمس سنوات.
كما أدى الهجوم المزدوج الذي استهدف قاعدة عسكرية وبلدة أربيندا في إقليم سوم إلى مقتل سبعة جنود و80 متطرفا، وفق الجيش.
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