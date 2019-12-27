أسعد زغيب: مقبلون على مرحلة من العراقيل الجديدة وعلينا إبتداع الحلول

شرح رئيس ​بلدية زحلة​ معلقة و​تعنايل​ ​أسعد زغيب​ لموظفي البلدية وشرطتها البلدية "صعوبات المرحلة المقبلة، وإنعكاساتها على ظروف العمل وتنفيذ المشاريع"، داعيا إياهم في المقابل إلى "البقاء وجه زحلة النظيف الذي يسمح بالحديث عن بلديتها كأنظف بلدية في ​لبنان​.".

وخلال لقاء المعايدة السنوي بعيدي ​الميلاد​ ورأس ​السنة​، لفت زغيب إلى "أننا كلنا نشعر ونعرف أننا نمر بأيام صعبة جدا، وهي أيام صعبة الى درجة أننا سنشعر بتأثيرها ليس فقط على المستوى الفردي، وإنما سنلمس إنعكاسها على قدرة المؤسسات التي تخدم المواطنين وتخدم الوطن. لأنه عندما يكون لدينا مقاول لجمع النفايات، هذا المقاول يفترض أن يقدم كفالة مصرفية حتى نتمكن من تلزيمه المشروع، حاليا لا يمكنه أن يقدم كفالة مصرفية، وربما غدا لن يتمكن من كنس المدينة، ومن هنا علينا أن نجد طرقا بديلة وحلولا لنتمكن من إكمال عملنا. أنا أضعكم بالجو، لتعرفوا ما نحن مقبلون عليه، لدينا مقاولين إلتزموا مشاريعا، ولكننا نجدهم اليوم يعتذرون لأنهم غير قادرين على مواكبة إصرار الموردين على دفع تكاليف التجهيزات المطلوبة مسبقا. هناك عدة أمور نختبرها مؤخرا، ويمكنها أن توقفنا عن العمل، وهذا بسبب الوضع غير السليم، ومن هنا علينا إيجاد طرقا للخروج من هذه العقبات".

وأشار إلى "أننا عملنا كبلدية هو خدمة المدينة بشتى ​الميادين​، لأن كل المعاملات التي تنجز في البلدية، لا يمكن أن تصبح سارية المفعول من دون أن ننفق عليها أموالا، ومن هنا واجبنا أن نجد حلولا تمكننا من الإستمرار بالإنفاق، والإستمرار بالخدمات التي سنقدمها، لذلك أقول أننا قادمون على أيام صعبة، علينا التفكير في حلول، وعليكم الإستمرار بعملكم كشرطة وكإداريين كما تقتضي واجباتكم. ونحن سنفعل كل ما بإستطاعتنا لكي لا تتوقف المشاريع والأشغال، وإنما في حال إستمرت العراقيل، سنضع جهدنا في أمور تتطلب منا جهدا شخصيا، وقد أهملناها سابقا بسبب كثافة الأعمال المطلوبة منا وأبرزها ما يتعلق بالدراسات التنظيمية والرؤية التي نريدها للمدينة".

وتوجه زغيب الى الموظفين قائلا: "بسببكم نحن أفضل بلدية من حيث أداءها العملي، هناك أشخاصا يقومون بالحرتقة علي شخصيا بأمور شخصية، لأنهم غير قادرين أن يحرتقوا على عمل البلدية، ولذلك لا تبالوا لهؤلاء وأنا لا أقول أننا لا نخطئ، هناك واحد فقط لا يخطئ هو رب العالمين، وكلنا معرضون للخطأ، إنما أخطاؤنا تبقى ضمن المسموح به، وليست بسوء نية وكموظفين أنتم وجه البلدية، وعلينا أن نستوعب الناس، وإذا كان أحدهم غير مرتاح أن نريحه. والكلام نفسه نقوله للشرطة البلدية، أنتم وجه البلدية، ولا يمكن أن نرد أي إساءة بإساءة ​مقابلة​".

وأكد زغيب أنه "علينا أن نخدم الناس، وفي هذه الأيام الصعبة، وبظل الضغط الموجود يجب أن نبقى الوجه الذي يدخل الراحة و​السلام​ لقلوب الناس، وننفذ الخدمة من دون ​تمنين​ وهكذا تبقون أول بلدية بلبنان وأنتم أول بلدية بلبنان لأن الموظفين يرفع بهم الرأس ولذلك سنتبقى على هذا الشكل، ليرفع بكم الكل الرأس".