صيادو الأسماك في صيدا عاودوا نشاطهم في البحر

عاد صيادو الأسماك الى إبحار اليوم، بالرغم من الطقس العاصف، مستبقين انحسار العاصفة، ليبيتوا شباكهم في عرض البحر ويعودوا اليها في اليوم التالي بما تحمله من اسماك لبيعها في الاسواق، وذلك بعد تعطيل قسري دام ثلاثة ايام فرضته عليهم العاصفة لولو".
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