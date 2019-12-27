لفتت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" إلى أنه "تم التطرق خلال الاجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب لتفاصيل الحقائب وبعض الاسماء والعقد الحكومية"، مشيرةً إلى أن "دياب وضع الرئيس عون في جو الاتصالات التي أجراها والتي شملت الثنائي الشيعي وتيار "المردة" والحزب "السوري القومي الاجتماعي" والحزب "الديمقراطي اللبناني" و"اللقاء التشاوري".
وأشارت إلى أن "لقاء بعبدا تخلله الاتفاق على استكمال المشاورات لقطع دياب المسافة المتبقية تسهيلا للوصول إلى حكومة اختصاصيين في وقت سريع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: اجتماع الرئيس عون ودياب تطرق لتفاصيل الحقائب وبعض الاسماء والعقد الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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