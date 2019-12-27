مصادر الـOTV: اجتماع الرئيس عون ودياب تطرق لتفاصيل الحقائب وبعض الاسماء والعقد الحكومية

لفتت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" إلى أنه "تم التطرق خلال الاجتماع بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ل​تفاصيل​ الحقائب وبعض الاسماء والعقد الحكومية"، مشيرةً إلى أن "دياب وضع الرئيس عون في جو الاتصالات التي أجراها والتي شملت ​الثنائي الشيعي​ وتيار "المردة" والحزب "السوري القومي الاجتماعي" والحزب "الديمقراطي اللبناني" و"​اللقاء التشاوري​".

وأشارت إلى أن "لقاء ​بعبدا​ تخلله الاتفاق على استكمال المشاورات لقطع دياب المسافة المتبقية تسهيلا للوصول إلى حكومة اختصاصيين في وقت سريع".