أكدت مصادر بعبدا لقناة الـ"LBCI" أن "رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يكن موجوداً في قصر بعبدا ولم يحضر لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة المكلف حسان دياب".
وذكرت مصادر مطلعة أن "دياب سيلتقي الخليلين إما الليلة أو غدا"، مرجحة أن "يتم تشكيل الحكومة من 18 وزيرا أي من بين الوزراء من سيتولى أكثر من حقيبة، وهي حكومة اختصاصيين دون أن يحسم موعد ولادتها".
وكشفت أن "زيارة دياب الى بعبدا سبقتها حركة مكوكية بعيدة عن الإعلام من بينها لقاء أجري أمس في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وآخر في منزله بتلة الخياط مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان ونواب "الحزب السوري القوي الإجتماعي"، كما إتصل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حيث سمع الأخير من دياب التطمينات المطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا للـLBCI: باسيل لم يحضر لقاء الرئيس عون بدياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.