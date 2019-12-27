مصادر بعبدا للـLBCI: باسيل لم يحضر لقاء الرئيس عون بدياب

أكدت مصادر بعبدا لقناة الـ"LBCI" أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ لم يكن موجوداً في ​قصر بعبدا​ ولم يحضر لقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ برئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​".

وذكرت مصادر مطلعة أن "دياب سيلتقي الخليلين إما الليلة أو غدا"، مرجحة أن "يتم تشكيل الحكومة من 18 وزيرا أي من بين الوزراء من سيتولى أكثر من حقيبة، وهي حكومة اختصاصيين دون أن يحسم موعد ولادتها".

وكشفت أن "زيارة دياب الى بعبدا سبقتها حركة مكوكية بعيدة عن الإعلام من بينها لقاء أجري أمس في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وآخر في منزله بتلة الخياط مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان ونواب "الحزب السوري القوي الإجتماعي"، كما إتصل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حيث سمع الأخير من دياب التطمينات المطلوبة".