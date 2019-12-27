لفت مصدر مقرب من رئيس ​الجمهورية​ ​ميشال عون​ لـ"وكالة الاناضول" التركية، الى أن "الرئيس عون تباحث مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بملف الحقائب الوزارية وتوزيعها ودمج بعضها"، موضحاً بأن "القائمة الإسمية للوزراء غير جاهزة لغاية الآن"، مشيراً الى انه "لا ولادة للحكومة خلال اليومين المقبلين"، مرجحاً أن "تتشكل الحكومة بعد ​عيد رأس السنة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من عون للأناضول: الحكومة الى بعد عيد رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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