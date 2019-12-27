النشرة: الجيش يكشف على جهاز غير معروف طبيعته قذفته الأمواج على شاطئ الناعمة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أن امواج البحر قذفت جهازا غير معروف طبيعته او استخداماته على شاطئ الناعمة، فيما وصلت ​مخابرات الجيش​ الى المكان للكشف عليه.

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