محامي هدى سلوم: ما يتم تداوله عن تحقيقات معها عار من الصحة

اوضح وكيل رئيسة هيئة ومدير عام إدارة السير والآليات ​هدى سلوم​ المحامي مروان ضاهر، ان "​الأخبار​ التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك تحقيقات أجريت مع موكلتنا، وتم توقيفها على اساس تلك التحقيقات هي معلومات واخبار عارية من ​الصحة​، فسلوم لم يتم استجوابها حتى تاريخ اليوم، إلا بملف واحد قرر قاضي التحقيق و​النيابة العامة​ في ​بيروت​ تركها فيه، أما بقية الملفات التي تم ارسالها من قبل النيابة العامة في ​بعبدا​ فلم يتم استجواب موكلتنا فيها"، مشيراً الى ان "قاضي التحقيق أصدر قرار التوقيف إلى حين البت بالدفوع الشكلية المقدمة من قبلنا".

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