ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّه "كأنّ أزمة ​المصارف​ وماليّة الدولة وتعثُّر الشركات الخاصة لا يكفي اللبنانيين، حتّى تأتيهم "مافيا" التجار لتستغلّ الأوضاع وترفع الأسعار بشكل جنوني". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "وزير الاقتصاد غائب، مَن يعرف عنه شيئًا نتمنّى أن يفيدنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مافيا التجار ترفع الأسعار بشكل جنوني ووزير الاقتصاد غائب من يعرف عنه شيئا نتمنى أن يفيدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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