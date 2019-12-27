قيومجيان: الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ستأخذ مستحقاتها قريبا جدا

زار وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​، مقر ​حزب الطاشناق​ في ​برج حمود​، حيث التقى أمينه العام النائب هاغوب بقرادونيان وقيادة الحزب، وعرض معهما التطورات التي يشهدها ​لبنان​ والواقع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه ​اللبنانيون​.

وتفقد قيومجيان خلال جولته في برج حمود، جمعية "العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية Zvartnotz center"، حيث أكد خلال لقائه الاهالي والاطفال في المركز إلى أنهم "سيبقون في مراكزهم ومؤسساتهم، وأن مؤسسات الرعاية والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 103 ستأخذ مستحقاتها قريبا جدا، وعلى الأغلب بين العيدين، رغم التأخر في امضاء العقود هذه ​السنة​"، مشيراً الى أن "التأخير في الدفع يعود للاجراءات الادارية، والوزارة انتهت من الفواتير وأرسلتها إلى ​وزارة المالية​"، مشددا على أنه "يعمل على تسريع هذه الاجراءات في المالية كي تحصل الجمعيات على مستحقاتها قريبا جدا"، لافتاً الى ان "الحاجات الاجتماعية أكبر من قدرة الوزارة، وانه يقوم وفريق العمل وفريق الوزارة بواجبهم، ويعملون بجهد كبير لتلبية أكبر عدد ممكن".