كنعان: يجب التعاطي بجدية مع الواقع ونخرج من أزمتنا بدل إحباط الناس

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "ضمان الودائع عمليا هو تعليق المهل اذا تعثر مصرف ما، وهناك اجراءات تتخذها ​المصارف​ أثناء التعثر".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان ان "الدين قائم والشقة موجودة المصرف يعطي فرصة والمواطن يستفيد من هذا الامر"، مشيراً الى أن "مؤسسة ضمان الودائع هي قائمة وموجودة وهذه المؤسسة تقوم بحال صار تعثر للمصرف بضمان اموال المودع لنسبة 75 مليون ليرة".

وأشار الى أن "هذا أمر جيد يحد من القلق الموجود عند صغار المودعين"، لافتاً الى أنه "يجب التعاطي بجدية مع هذا الواقع ونخرج من أزمتنا بدل من ان نحبط الناس".

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