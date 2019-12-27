وهاب لبطيش: إنزل الى الأرض واضرب بيد من حديد

رد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع لاتواصل الاجتماعي، على وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​، قائلاً "معالي الوزير العزيز منصور التجار والأسعار نهبوا الناس إنزل الى الأرض واضرب بيد من حديد".

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