بطيش ردا على وهاب: لم أغِب يوماً عن الوزارة واتابع مشاكل الناس وارتفاع الاسعار

ردّ وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ على رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ قائلا: "معاليك، لا تحتاج الى من يفيدُك عن مكاني، فانا لم اغِب يوماً عن الوزارة واتابع بشكلٍ يومي وحثيث مشاكل الناس و​ارتفاع الاسعار​، وهنالك العشرات من محاضر الضَبط التي تُنظّم يومياً بحقّ المخالفين، أمّا الجشع لدى بعض التجّار وقد أحسنتَ بوصفِها بـ "​المافيا​" فهذا ما أنكَبُّ مع العدد المحدود جدّاً من المراقبين، 46 فرقة على كل الاراضي اللبنانية، على محاربته والحدّ منه، ودائماً تحت سقف القانون وقد تواصلْتُ مع وزير ​العدل​ لتسريع الاجراءات العقابية للمخالفين لدى ​القضاء​".

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