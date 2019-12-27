خفر السواحل الأميركي يبحث عن هليكوبتر على متنها 7 أشخاص اختفت قبالة هاواي

أعلن ​خفر السواحل​ الأميركي أنه "يبحث عن ​طائرة​ هليكوبتر على متنها 7 أشخاص لم تعد من جولة قبالة جزيرة كاواي في ​هاواي​". وأوضح خفر السواحل أن "مالك الطائرة أبلغ عن تأخرها في العودة".

ولفت الى أنه "ذكروا أن الطائرة كانت ستعود في مساء أمس من جولة قبالة ساحل كاواى وعلى متنها طيار واحد وستة ركاب".

وأشار الى ان "الهليكوبتر كانت مزودة بجهاز إلكتروني لتحديد المواقع لكن لم ترد أي اشارات".

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