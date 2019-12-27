أردوغان: عازمون على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "أنقرة عازمة على نقل البلاد إلى مستوى الحضارات المعاصرة"، مشيراً إلى ان "تركيا اليوم قدمت للعالم سيارتها المحلية"، لافتاً إلى أن "الحكومة التركية تسعى لإكساب البلاد منجزات جديدة"، مضيفًا: "عازمون على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، ونعمل ليل نهار من أجل أن يرى شعبنا أهداف عام 2023 ورؤى عامي 2053 و2071".
ولفت إلى أن "القلوب والأبواب مفتوحة لكل من يريد الدعم في هذا النضال"، مؤكداً "أننا لن نسمح لتلك الرؤى التي لا تمتلك هدفا أو محبة أو أملا لمستقبل البلاد، بأن تمنعنا".
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