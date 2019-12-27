الرئاسة التركية: حكومة الوفاق الليبية طلبت دعما عسكريا منا وسنحترم اتفاقنا معها

أكدت ​الرئاسة التركية​ أن حكومة الوفاق الوطني الليبية طلبت دعما عسكريا من ​تركيا​، مشيرة إلى أنها "ستحترم اتفاق التعاون الأمني معها".

وأوضح رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون أن "حكومة ​ليبيا​ طلبت دعما عسكريا من تركيا. ونحن بالطبع، كما أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، سنحترم الاتفاق بيننا. إننا متمسكون بشكل كامل بحماية مصالحنا المشتركة وإرساء الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأكد ألطون "أننا ندعم ​الحكومة الليبية​ الشرعية المعترف بها دوليا، وعلى القوى الخارجية وقف تأييد المجموعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية".

وأشار الى "أننا إذ ندعم الحكومة الليبية، لا نريد أن تكون ليبيا مسرحا للحرب. القوى الإقليمية التي تعمل على إعادة النظم القمعية غير الخاضعة للشعب تنشط حاليا في ليبيا. لكن جهودها الرامية إلى إنشاء حكومات موالية لها لن تنجح".

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