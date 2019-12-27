بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الوضع في ليبيا واليمن

ناقش مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ​الشرق الأوسط​ ودول ​أفريقيا​ نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، مع السفير المصري في ​موسكو​ إيهاب نصر "الأوضاع في ​ليبيا​ و​اليمن​، اضافة الى الجوانب العملية لزيادة تعزيز العلاقات الودية الروسية المصرية والتفاعل الفعال ضمن البرامج الدولية".

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