بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الوضع في ليبيا واليمن

ناقش مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر "الأوضاع في ليبيا واليمن، اضافة الى الجوانب العملية لزيادة تعزيز العلاقات الودية الروسية المصرية والتفاعل الفعال ضمن البرامج الدولية".
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