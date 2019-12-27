أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ ان "الغرب ليس الوحيد في تحديد التطورات ولايحدث كل شيء فيه ضمن التطورات الجارية حالياً"، مشيراً إلى أن "الواقع هو انه في ظل المرحلة الانتقالية الحالية ليس الغرب الوحيد هو من يحدد التطورات والتي لاتنحصر في الغرب بل إن الواقع هو إننا نعيش في عالم مابعد الغرب والذي يشارك فيه الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الايرانية: لا يحدث كل شيء في الغرب في ظل التحولات الجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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