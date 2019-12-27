المسماري: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين

أكد الناطق الرسمي باسم ​الجيش الليبي​ ​اللواء​ أحمد المسماري، "ان تطورات ​الساعات​ المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين"، موضحاً بأنه "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة ​طرابلس​، وان ​الجيش الوطني​ الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في ​طريق المطار​ بطرابلس"، مشيرا الى ان "عشرات الجثث للميليشيات ملقاة على طول الطريق، والميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس"، كاشفاً ان "قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس".

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