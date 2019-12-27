الخزعلي: يريدون الاتيان برئيس وزراء معين لاتخاذ قرارات تخدم المشروع الاميركي

لفت الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في ​العراق​ ​قيس الخزعلي​ إلى أنه "على ​رئيس الجمهورية​ العراقي ​برهم صالح​ إما الاستقالة او القيام بواجبه ​الدستور​ي"، مشيراً إلى أن "الدستور يحتم على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الوزراء".

وأشار إلى أنه "اذا اعترض رئيس الجمهورية على مرشح معين يصبح طرفا غير محايد وهذه ليست وظيفته"، مشيراً إلى أنه "ليست وظيفة رئيس الجمهورية التعبير عن ​المتظاهرين​ لان احدا لم يكلفه بذلك"، لافتاً إلى "أننا مع اجراء ​الانتخابات​ بأسرع وقت ممكن شرط توفر الاستقرار الامني".

وأضاف "هناك من يتعمد بقاء البلد بدون ​حكومة​ كاملة الصلاحيات وبدون قائد عام للقوات المسلحة"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول خلق الفتنة بين ​سرايا السلام​ وعصائب اهل الحق"، لافتاً إلى "أنهم يريدون الاتيان برئيس وزراء معين لاتخاذ قرارات تخدم المشروع الاميركي".