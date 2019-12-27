افادت قناة "​سكاي نيوز​"، عن"سقوط جريح من عناصر ​الشرطة العراقية​، إثر سقوط ​قذائف​ هاون على قاعدة عسكرية توجد بها قوات أميركية في ​كركوك​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: جريح جراء سقوط قذائف على قاعدة عسكرية عراقية بداخلها قوات أميركية بكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.