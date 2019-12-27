ظريف: مستعدون للتعاون مع جيراننا من اجل ضمان امن الخليج الفارسي

اعلن وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ "استعداد ايران للتعاون مع جيرانها من اجل ضمان امن ​الخليج الفارسي​"، مؤكداً "ايران كانت اعربت منذ فترة استعدادها للتعاون مع جيرانها من اجل ضمان امن الخليج الفارسي ، وان مبادرة هرمز للسلام هي مطروحة الان على الطاولة".

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