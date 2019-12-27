قائد بالحرس الثوري الايراني: اميركا فقدت هيمنتها على العالم

أكد القائد في الحرس الثوري الايراني في طهران العميد حسن حسن زاده ان "اميركا فقدت هيمنتها على العالم ولم تعد قوة كبرى كما كانت سابقاً"، مشيراً إلى أن "اميركا لم تعد تلك القوة القادرة على فعل ماتشاء في العالم وفقدت هيمنتها ولم تعد قوة كبرى كما كانت سابقاً".
ولفت إلى أن "الثورة الاسلامية اليوم اجتازت 40 عاما من عمرها وتحوّلت الى نظرية عالمية قائمة ونموذجا يحتذى به لجميع الشعوب" ووصف الثورة والحكومة الاسلامية في ايران بأنها "باتت شامخة على الصعيد العالمي"، مشددا على أن "اقتدارها بات بمستوى لايجرؤ أحد على التعرض لها فيما ينبغي الحذر من مؤامرات الاعداء".
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