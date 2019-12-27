شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سوهاج الدولى يتزين لاستقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت سلطات مطار سوهاج الدولى، بتزيين صالات المطار لاستقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس، فى جو يملأه البهجة والسرور، حيث يقوم فريق العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب المغادرين والقادمين .

وحرص اللواء طيار هشام محمود فريد مدير مطار سوهاج الدولى على التواجد داخل الصالات أثناء توزيع الهدايا على الركاب، والتقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمطار والركاب، حرصا منه على التواجد الدائم بالصالة لمتابعة حسن سير العمل وإنهاء إجراءات الركاب والقضاء على أى تكدس أو زحام بالصالات، كذلك متابعة الاحتفالات بأعياد الكريسماس .

وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين كافة الجهات بجميع المطارات المصرية لتوفير سبل الرفاهية، وتقديم خدمة مميزة لإرضاء العملاء،

حيث قامت المطارات، بزيادة أعداد العلاقات العامة، لمواجهة كثافة التشغيل داخل المطارات، فى ظل زيادة الرحلات الجوية خلال الفترة الحالية، لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد رأس السنة.

وشددت وزارة الطيران المدنى، على ضرورة الاستعدادات القصوي لاستقبال الحركة الركابية والسياحية الوافدة إلى مصر للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد، حيث تم التنبيه على جميع العاملين بقطاع العلاقات العامة بالمطارات ومصر للطيران، بضرورة الالتزام بأماكن ومواقع العمل وحسن استقبال المسافرين.

ومن المقرر أن تستكمل المطارات المصرية احتفالاتها لاستقبال الركاب الذين حرصوا علي الحضور لقضاء احتفالاتهم برأس السنة بمصر خاصةً المدن السياحية، لما تتمتع به من جو مشمس وأماكن سياحية خلابة.

يذكر أن وزارة الطيران المدني تنفذ خلال الفترة المقبلة، خطة التطوير المستقبلية لمطار سوهاج الدولي، حيث تعمل علي إنشاء صالة مخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين، وإنشاء مبان إدارية جديدة، وتطوير أماكن التخزين، وكذلك إنشاء مظلات لساحات انتظار السيارات، وتطوير بوابات الدخول والخروج، فضلًا عن أعمال التسوية والتنسيق، وتزيين المسطحات داخل وخارج المطار .