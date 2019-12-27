محافظ الجيزة: غلق 13 سنترا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية

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وأشار راشد، إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة، حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحى وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزارى، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة، مع التنبيه على المخالف بعدم فض الاختام، إلا بعد الرجوع للجهات المختصة .
كما أكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية مشيراً أنه تم غلق 5 مراكز تعليمية بحى بولاق الدكرور وذلك خلال الحملات التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملاتها للقضاء على تلك المراكز واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.
ولفت المحافظ، إلى أن السناتر التى تم غلقها هى سنتر الانشاء والنجوم والشيمى 1 والشيمى 2 والمحسن بحى بولاق الدكرور كما تم غلق 6 سناتر بحى الطالبية وهى سناتر مكه وجنيس والعراقى وبسملة والبريطانى ولايف اند كيرى وتشميع احد المعاهد التعليمية الغير مرخصه بشارع خالد امين اضافه الى غلق 2 سنتر تعليمى بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة .
وشدد المحافظ على قطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحهم مرة آخرى مناشداً الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.
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