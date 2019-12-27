شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس إنسايدر: المتحف المصرى الكبير ضمن 12 مزارا عالميا يجب زيارتها فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "12 مكان يجب زيارتهم فى 2020"، نصح موقع "بيزنس إنسايدر" قراءه بزيارة مصر فى العام الجديد، حيث من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير ، وهو الذى سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

ويقع المتحف المصري الكبير على بعد ميل واحد فقط من الأهرامات الشهيرة في الجيزة.

وأوضح الموقع أنه إلى جانب كونه ثاني أكبر متحف في العالم بمجرد افتتاحه ، فإن المتحف المصري الكبير سيكون أيضًا أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة.



المتحف المصرى الكبير





وتم الإعلان في عام 1992 عن المتحف الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار ، والذي تبلغ مساحته 5.2 مليون قدم مربع ، والذي يبعد حوالي ميل واحد فقط عن الأهرامات الشهيرة ، وسوف يستعرض عجائب مصر القديمة بأكثر من 100000 قطعة أثرية.

وقال بيزنس إنسايدر إنه يوجد 12 مكانًا يجب زيارتها في عام 2020، موضحا أنه من الأفضل زيارة هذه المواقع عاجلاً وليس آجلاً.

متحف دبى

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ومن المؤكد وفقا للموقع أن متحف المستقبل، الذي من المقرر افتتاحه في عام 2020 ، سيصبح نقطة جذب ضخمة.

كما وضع "بيزنس انسايدر" كوبا ضمن قائمة المقاصد التى يجب زيارتها، مع جبل كلمنجارو فى تنزانيا ومدينة البندقية فى إيطاليا، وبرشلونة فى إسبانيا.