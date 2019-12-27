شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "المدن الغارقة فى مصر" يحقق رقما قياسيا لمتحف مينيابوليس بمينيسوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ستار تربيون" الأمريكية إن سكان مينيسوتا يبدو أنهم مهتمون بمصر أكثر من مارتن لوثر، حيث حقق متحف مينيابوليس للفنون رقما قياسيا آخر في السنة المالية 2019 ، وذلك بفضل معرض " المدن الغارقة في مصر " ، والذي استقطب 154108 شخصًا - متفوقًا على تحفة المعرض لعام 2017 "مارتن لوثر: الفن والإصلاح" 2017.

وأوضحت الصحيفة –وهى الأكبر فى ولاية مينيسوتا - أن معرض "المدن الغارقة" ساعد المتحف في مضاعفة دخله من أنشطة البرنامج إلى 4.9 مليون دولار في السنة المنتهية في 30 يونيو. كما زاد عدد العضويات بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 52،102 عضوًا ، وزاد عدد الحضور إلى 779،973 ، بزيادة أكثر من 69،000.

وقالت إن المتحف أنهى العام المالى الحالى بفائض قدره 19883 دولار ، بالمقارنة بالسنوات الأخيرة. انخفضت الأصول النقدية بنسبة 40 في المائة على مدار العام حيث أنفق 10 ملايين دولار على عمليات الاستحواذ على الفن ، بزيادة 4 ملايين دولار عن العام السابق.

كما حضر معرض "قلوب شعبنا: فنانات من المواطنين الأصليين"، 46،960 شخص، الذي افتتح في 2 يونيو واختتم في 18 أغسطس ، في السنة المالية الحالية.