شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: تحركات أردوغان تغذى مخاوف نشوب حرب بالوكالة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت صحيفة "تليجراف" البريطانية بتسليط الضوء على إعلان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان أمس الخميس باستعداد بلاده لإرسال قوات لدعم حكومة فائز السراج في أوائل الشهر المقبل ، في خطوة من شأنها أن تغذي المخاوف من أن يتحول الصراع في البلاد إلى حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس ، هجومًا استمر عدة أشهر من قبل الجيش الوطنى اللليبيى بقيادة خليفة حفتر ، لتطهير العاصمة من قبضة المليشيات.

وبرزت تركيا كداعم رئيسي لحكومة الوفاق الوطني منذ بدء المعركة في أبريل ، ويعتقد بالفعل أنها زودتها بالسلاح.

وفي الشهر الماضي ، وقعت أنقرة اتفاقين منفصلتين مع حكومة الوفاق، أحدهما حول التعاون الأمني ​​والعسكري والآخر على الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

واعتبرت "تليجراف" أن الاتفاق البحري ينهي عزلة تركيا في شرق البحر المتوسط ​​ويمهد الطريق لبرنامج استكشاف الطاقة البحرية الذي أثار قلق الجيران بما في ذلك اليونان.

وأضافت الصحيفة أنه تم تصميم الصفقة العسكرية لدعم حليف تركيا الوحيد في المنطقة ، طرابلس والتي تحيط بها قوات الجنرال حفتر.

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وقال أردوغان لأعضاء حزب العدالة والتنمية في خطاب له "بما أن هناك دعوة (من ليبيا) في الوقت الحالي ، فسوف نقبلها". "سنضع مشروع القانون الخاص بإرسال قوات إلى ليبيا على جدول الأعمال بمجرد افتتاح البرلمان، وإن التشريع سيمر في الفترة من 8 إلى 9 يناير، مما يفتح الباب أمام الانتشار العسكرى.

وأضافت الصحيفة أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية الى حكومة الوفاق رغم حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة ، وفقا لتقرير للأمم المتحدة أطلعت عليه رويترز الشهر الماضى.