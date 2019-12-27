شكرا لقرائتكم خبر عن شروط قبول منظمات المجتمع المدنى لمتابعة انتخابات دائرتى الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 43 لسنة 2019، الخاص بمتابعة منظمات المجتمع المدنى، للانتخابات التكميلية لدائرتين الأولى الجيزة والسابعة ملوى بالمنيا التى خلت مقاعدهما لوفاة نائبيهما.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن القرار رقم 43 لسنة 2019 الخاص بمتابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى، تضمن استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الهيئة أرقام 8، 27، 28، 30، 31، 32، 35، 37، 44 لسنة 2018، والقرار 22 لسنة 2019.

وتضمنت تلك القرارات إنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية وغيرها بالهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لتسهيل على المنظمات فى متابعة الانتخابات.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفقا للقرارات الهيئة فأنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي منحا أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيديه.

وأضاف الشريف أن هناك شروط حددتها قرارات الهيئة لقبول متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:

- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.

- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.

- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الإستفتاءات إن وجد.

- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

- ويجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها.

Advertisements

وحددت الشروط الواجب توافرها في مندوب متابعة الانتخابات وهى:

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون منتميا لحزب سياسي أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.

- ألا يقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.

- أن يستوفي كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.

- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات

- أسماء الدول التي شاركت بها في متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب إن وجد.

- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.