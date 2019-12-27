شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. وزير الإسكان: مشروع تطوير ترعة الطوارئ محل اهتمام القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير الإسكان: مشروع تطوير ترعة الطوارئ محل اهتمام القيادة السياسية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

وزير الإسكان: مشروع تطوير ترعة الطوارئ محل اهتمام القيادة السياسية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابى "ترعة الطوارئ سابقاً"، بحي السلام بمحافظة القاهرة.

شاهد لقاء نادر مع على رضا مصمم رقصات وموسيقى فرقة رضا

مصمم رقصات وموسيقى متمكن استطاع أن يبدع فى ألحانه كما ولو كان يصمم رقصة رشيقة، استطاع على رضا أن يؤسس أول فرقة للفنون الشعبية وهى فرقة رضا مع شقيقه محمود رضا، منذ 60 عاما، لتصبح أشهر فرق الرقص فى المصر بشكل خاص والوطن العربى والعالم بشكل عام، حيث تم تقديم أول عروض الفرقة على مسرح الأزبكية عام 1959، وكانت مستوحاة من الحياة الشعبية من فنون الريف والصعيد والسواحل والبرية، ووصل عدد المشاركين فيها عند تأسيسها 13 عازفا، و13 راقصة و13 راقصا.

كارتيرون عن تراجع نتائج الزمالك فى الدورى: "المشوار مازال طويلا"

وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رسالة مهمة للجماهير البيضاء خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الفريق المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها مساء الغد السبت فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا قائلا، “قادرون على الفصل بين المشوار الأفريقى والمحلى، نعلم أهمية اللقب الأفريقى وبطولة الدورى؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الآن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا”.

رويترز: اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ فى مضيق البوسفور باسطنبول

أعلنت وكالة أنباء رويترز، عن اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ فى مضيق البوسفور بإسطنبول ولا أنباء عن ضحايا، حيث أغلقت وكالة تريبيكا للشحن، مضيق البوسفور بإسطنبول أمام حركة الملاحة، بعد اصطدام السفينة بالشاطئ.

قناة محمد رمضان على "يوتيوب" تصل لرقم قياسى جديد

أحتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" إلى 2 مليار و300 مليون مشاهدة، معبرا عن سعادته الكبيرة بتخطي قناته هذا الرقم، وكتب عبر حسابه بموقع "أنستجرام":" الحمد لله قناتى الرسمية على يوتيوب تخطت الـ 2 مليار و300 مليون مشاهدة.. فى وقت قياسي #ثقة_في_الله_نجاح"

القذافى يحذر فى فيديو نادر من غزو تركيا لليبيا: الأتراك باعونا لإيطاليا بجزيرة

تداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى يحذر فيه الشعب الليبى من عودة وتكرار تجربة الاحتلال العثمانى لليبيا مرة آخرى فى المستقبل، حيث أكد القذافى فى خطاب قديم له إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة فى بحر ايجة، محذرا من تكرار المشهد فى المستقبل أى بعودة الغزو العثمانى لليبيا.

فايلر يجتمع مع معاونيه في الاهلي قبل مران اليوم.. تعرف على السبب

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة ، وتشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كما تشهد الجلسة مناقشة خطة مواجهة الغد ومراجعة الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في المران الأخير اليوم استعدادا لمواجهة بطل زيمبابوي غدا.

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 35 دقيقة

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أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات، وذلك على خطوط "القاهرة / الإسكندرية، والقاهرة / السد العالي، والقاهرة / أسيوط، وأسيوط / أسوان،وطنطا / المنصورة / دمياط"، وفيما يلى التأخيرات المتوقعة اليوم

شركة روسية تختبر صاروخها متعدد الاستخدام فى قاعدة عسكرية

تعمل إحدى الشركات الروسية الخاصة على اختبار صاروخها متعدد الاستخدام عام 2020 فى إحدى القواعد العسكرية الروسية أو أحد ميادين التدريب التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، حيث صرح بذلك صاحب الشركة، أوليغ لاريونوف، يوم 25 ديسمبر لوكالة "تاس" الروسية، وأوضح أن الصاروخ سينطلق من ارتفاع 4 أو 5 كيلومترات من متن طائرة، ثم سيعود إلى القاعدة حيث سيهبط على موقع مجهز مسبقا، بحسب روسيا اليوم.

مدبولى يصدر قرارا بتشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية وفض منازعات الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.

تونسيون لأردوغان: ضيف ثقيل يزعجه دخان سيجارة ويألف رائحة شواء أطفال سوريا

عبر الشعب التونسي عن غضبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذى وصفوه بالضيف الثقيل، ووصفوا تصريحاته بشأن " شمه رائحة سجائر"، داخل قصر قرطاج خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد بأنها "قلة ذوق"، حيث جاءت كلمات أردوغان الاستفزازية نصاً فى أول خطابه: الآن بدأت أشم رائحة الدخان، ويبدو أن هناك مدخنين في تونس، وأنا أطالب في كثير من المناسبات بأن يكف الناس عن التدخين ".

سيرين عبد النور تعلق بسيارتها فى أمطار لبنان.. وتعلق: بنغرق يا ناس.. فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، لحالة الشوارع فى لبنان بعد تعرض البلاد لموجة أمطار غزيرة وثلوج منذ الثلاثاء الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وعرضت "سيرين" من سيارتها مشهد الشارع فى بيروت وهو غارق فى الأمطار وتوقف حركة المرور وخلال الفيديو قالت "هيك إحنا بنغرق فى لبنان.. هيك بنغرق يا ناس الله يستر"، ثم علقت: "وصلنا بخير وسلامة على بيتى بس الناس العلقانة على الطريق شى ببكى".

تعرف على قصة حب فريدة ونديدة فهمى وعلى ومحمود رضا سبب ولادة فرقة رضا

فى بلطيم خلال فصل الصيف حدثت الصدفة التى طورت فى مفهوم الرقص الشعبى فى مصر، ففى هذا المكان تبادلت "ميلدا" المعروفة باسم فريدة فهمى النظرات مع الشاب الوسيم على رضا، ليكتب التاريخ عن ولادة قصة الحب التى كانت البذرة الأولى فى تكوين فرقة رضا، التى تحتفل خلال هذه الأيام على مرور 60 عاما على تأسيسها، كانت فريدة فهمى فى سن صغير عندما وقعت فى غرام على رضا شقيق الفنان الاستعراضى الكبير محمود رضا، ورغم أن على رضا كان يكبرها بكثير فى العمر إلا أنه لم يكن حال بينها وبين قلبها، وخصوصا بعدما علمت انه عضو فى نفس النادى الذى ترتاده اسرتها فى منطقة مصر الجديدة، كما أنه كان مثلها مفتون بالرقص.

60 سنة فرقة رضا.. من الباليه و"ألاريا" الأرجنتينية لأكبر فرقة استعراضية بمصر

"حلاوة شمسنا، وخفة ضلنا، الجو عندنا، ربيع طول السنة" هذه الكلمات السابقة تمثل واحدة من أشهر أغانى فرقة رضا الاستعراضية، وهى واحدة من الأغانى الخالدة التى تعتبر أيقونة معبرة عن حال مصر والشخصية المصرية الفريدة، وعلى مدار 60 عاما على إنشاء الفرقة الاستعراضية الأكبر والأشهر فى مصر والوطن العربى، ما زالت الفرقة الأهم بين جميع الفرق الاستعراضية.

فرنسا تفرض 150 دولارا غرامة شراء سجائر من الباعة الجائلين "للسلامة العامة"

تسعى فرنسا لضبط الأسواق والسيطرة على الباعة الجائلين خاصة فيما يتعلق بسوق بيع السجائر، لكن إلى جانب الغرامات والعقوبات التى تفرضها السلطات الفرنسية على الباعة الجائلين غير المرخصين، فمن المقرر أن يواجه الأشخاص الذين يشترون السجائر من باعة متجولين غير مرخصين فى فرنسا غرامة قدرها 135 يورو (150 دولارا)، فى تدبير من شأنه المساعدة فى التصدى لهذه الظاهرة بصورة أفضل.

استراليا تستدعى الجيش للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات بجنوب شرق البلاد

استدعت السلطات الاسترالية عناصر الجيش للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات المستمرة منذ شهر سبتمبر الماضى وتسببت فى مقتل 9 أشخاص، فضلا عن تدمير 800 منزل فى جنوب شرق البلاد.

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترد على 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 20-27 ديسمبر الجارى، حيث تضمنت الشائعات، تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتفشى فيروس "أنفلونزا الطيور" فى مزارع الدواجن، وتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالى، وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن العدادات التقليدية.