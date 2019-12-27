الأرصاد: طقس بارد غدا ممطر على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد نهارا ، بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى منطقة وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد .
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 11 18
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 12 17
مطروح 11 18
السلوم 10 17
سيوة 09 17
بورسعيد 12 17
دمياط 12 18
الزقازيق 12 19
الإسماعيلية 12 19
السويس 13 18
العريش 13 18
رفح 10 17
رأس سدر 16 18
نخل 09 16
نويبع 16 19
طابا 15 18
كاترين 02 13
الطور 13 20
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 12 19
بنى سويف 11 19
المنيا 11 19
أسيوط 09 19
سوهاج 11 20
قنا 10 21
الأقصر 09 21
أسوان 10 21
أبو سمبل 08 21
الوادي الجديد 05 20
شلاتين 16 23
أبو رماد 16 23
حلايب 18 21
رأس حدربة 17 21
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