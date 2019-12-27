شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: حريق بمحيط وزارة الدفاع العراقية داخل المنطقة الخضراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية عراقية، فى خبر عاجل، منذ قليل، بنشوب حريق بمحيط وزارة الدفاع العراقية داخل المنطقة الخضراء، وتداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو قالت أنه لحريق ضخم في محيط وزارة الدفاع داخل المنطقة الخضراء دون معرفة أسباب الحريق، واندلع الحريق فى توقيت تعانى فيه العراق من اضطرابات وتقديم الرئيس استقالته للبرلمان فضلا عن دعوات إلى التظاهر لرفض التدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية للعراقيين.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الخميس، عن تسلم الفريق الركن، كريم عبود التميمى، رسميا، مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب فى العراق، حيث قال جهاز مكافحة الإرهاب التابع للوزارة، فى بيان: "بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتى الكنانى، تسلم الفريق الركن كريم عبود التميمى مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب"، ووجه شغاتى، بحسب البيان، قائد قوات مكافحة الإرهاب وأركان القيادة وقادة العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة بـ "تكثيف العمل على وضع الخطط لمكافحة الإرهاب ومطاردة فلول داعش وكل ما يسهم للقضاء على تهديدات التنظيمات الإرهابية".

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وسبق أن أفاد مصدر أمني، الثلاثاء الماضي، بتكليف التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بدلا عن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعد قوات مكافحة الإرهاب، قوات نخبة في الجيش العراقي، حيث دربتها وسلحتها القوات الأمريكية، وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم "داعش" على مدى 3 سنوات (2014-2017).

كما وصلت وحدات من الجيش العراقى، إلى أطراف محافظة كركوك شمالى البلاد، لضبط الأمن، وذلك حسبما افادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل، بعد مقتل 3 مدنيين على أيدى تنظيم داعش الإرهابى، بعد ساعات من اختطافهم، وذكرت وسائل إعلام، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا 3 مدنيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد ساعات من اختطافهم.