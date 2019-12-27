وفاة سائق تعرض لأزمة قلبية بجوار سيارته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

توفي سائق في العقد الخامس من عمره، اليوم الجمعة، بجوار سيارة تريلا قيادته، بالطريق الدولي الساحلي، بمركز البرلس في كفرالشيخ.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إخطارًا من مستشفى بلطيم المركزي، بوصول "إبراهيم.ع.إ"، 56 عامًا، يقيم مينا البصل، محافظة الإسكندرية، سائق سيارة نقل ثقيل "تريلا"، جثة هامدة، إثر تعرضه لوعكة صحية "أزمة قلبية" أودت بحياته، ولا توجد شبهة جنائية.

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وأكد اثنين من السائقين كانا رفقة المتوفى، أن زميلهما خلال قيادته سيارته، متوجهين جميعًا إلى محافظة دمياط، قادمون من مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وعند مرورهم بالطريق الدولي بمركز البرلس، أبلغهما بأنه يشعر بالإرهاق. وسوف يتوقف.

وأضافا أنه عقب توقفه طلب منهما استكمال سيرهما بسيارتهما، وأنه توقف ليغسل وجهه نتيجة حالة الإرهاق التي يشعر بها، فانصاعا لطلبه و أكملا سيرهما، أتصل أحدهما به على هاتفه، فلم يرد ، فعادا إليه مكان توقفه على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس، واكتشفا وفاته، بجوار السيارة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف النيابة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.