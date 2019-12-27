ردًا على هجوم مواقع التواصل.. مدير آثار الكرنك: تماثيل التحرير ليست من طريق الكباش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، اليوم الجمعة، إن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي ستنقل من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير حول المسلة التي نقلت من منطقة صان الحجر الأثرية، ليست من تلك الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا حتى الموجودة أمام واجهة الكرنك.

وأضاف الصغير في بيان له، أن التماثيل التي ستزين ميدان التحرير، اختيرت من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك (الصرح الأول) على جانبي الفناء، وراء مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

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يأتي هذا على خلفية، هجوم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقل 4 تماثيل من معبد الكرنك، إلى ميدان التحرير، في إطار تطوير الميدان وإعادة رونقه على نحو حضاري.

وأوضح الصغير: "تعكف الوزارة حاليًا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، وتنفيذ كافة أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها، في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية".

ونفذت وزارة السياحة والآثار أكثر من 90% من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش، وسيتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام 2020.