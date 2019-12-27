الإعدام لقاتل الطفل براء.. عامل يخنق ابن جاره ويلقي جثته بمصنع مهجور في المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

جلس رضا عاطف 37 سنة، أمام منزله بقرية حانوت بمدينة زفتى، وقد أرهقته الديون المتراكمة، والضائقة المالية التي يمر بها، وامتلأ قلبه بالحقد على جاره الذي رفض إقراضه أموالًا لفك ضيقته، مادفعه إلى التفكير في الانتقام منه بخطف نجله.

بدأ رضا في رسم خطته، وأخذ يراقب الطفل "براء. أ" صاحب السنوات الست، خلال لهوه أمام منزل عمه، الذي يقيم المتهم بشقة مستأجره به.

استدرج المتهم الطفل بحجة شراء الحلوى، وغير ملابسه ووضع القديمة في كيس، وألقاها أمام منزل أسرته ليلًا، واتصل بوالده وطلب فدية 300 ألف جنيه لإطلاق سراحه، إلا أنه خاف من افتضاح أمره، فقتل الطفل خنقًا وألقى جثته داخل مصنع طوب مهجور بمدينة زفتى، وعاد ليبحث معهم عن الطفل.

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وبعد فشل محاولات الأسرة في التفاوض مع الخاطف، توجه والد الطفل ببلاغ إلى مركز الشرطة، في الوقت الذي عثرت فيه قوات الأمن على جثة طفل، بعرضها على والد الطفل المتغيب تعرف عليها ولم يتهم أحد بالقتل.

جرى تشكيل فريق، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلت القضية إلى المحكمة.

وأسدلت أمس الخميس، محكمة جنايات المحلة الستار على الواقعة، بالحكم على المتهم بالإعدام شنقًا وإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية.