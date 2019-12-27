7 أيام جريمة.. حبس زوجة لاعب الأهلي وكلب المطرية ومقتل زوج بـ"سم صراصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي من محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين تعذيب طفل حتى الموت على يد زوجة أبيه، واتهام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بواسطة "سم صراصير" والفراج عن الفريق سامي عنان.

المستشار محمد عبد المحسن رئيساً لنادي القضاة للمرة الثانية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، فوز المستشار محمد عبد المحسن برئاسة النادي بإجمالي 2627 صوتاً، للمرة الثانية على التوالي.

خطة الداخلية لتأمين الكريسماس

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو لجهود الوزارة وخطتها أمنية المُحكمة وكافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

الإفراج عن الفريق سامي عنان

قال ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، إنه تم الإفراج عن موكله منذ عدة ساعات.

سم صراصير

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، بحبس ربة منزل وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوج المتهمة في منزله بالزيتون.

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"بيعملها على نفسه"

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على سيدة لاتهامها بالتسبب في وفاة نجل زوجها، وأنها اعتدت عليه بالضرب المُبرح.

حبس زوجة شادي محمد

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادى محمد لاعب النادى الأهلي السابق و3 آخرين 3 سنوات مع النفاذ؛ لاتهامهم بسرقة شقته.

حريق "جراج إمبابة"

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات حريق هائل اندلع بجراج بمنطقة إمبابة.

قاتل والده ببني سويف: "ضربني علشان قلت له بيع الأرض"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدي على مزارع، وقتله ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

"كلب المطرية"

أحالت نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، 4 متهمين بقتل "كلب المطرية" لمحكمة الجنح.

"مش هسيب حقي"

"أنا عرفت الكلبين بتوعك عند مين" كلمات أثارت اهتمام الرجل الثلاثيني بعدما بائت محاولات بحثه عن كلبيه بالفشل، فطالب صاحب المعلومة بأن يصطحبه إلى الوجهة المنشودة دون أن يدري ما ستؤول إليه الأمور.