بالصور.. محافظ أسوان يأمر بضبط عربات الحنطور المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران :

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، بضبط عربات التوك توك التي تصادف مرورها خلال جولته بشوارع مدينة أسوان، رغم صدور قرار بمنع التوك توك من السير بالشوارع الرئيسية.

بجانب ضبط عربات الحنطور المتوقفة أمام المستشفى العسكري القديم، لعدم التزامها بالموقف المخصص.

وخلال تفقده البازارات السياحية والمحال التجارية والمخابز البلدية، وجه المحافظ مسئولي مجلس المدينة وشرطة المرافق برفع وإزالة بعض الإشغالات والبضاعة والزوائد التي رصدها خارج المحلات وتفريغ السوق من الباعة الجائلين وتعويضهم بباكيات داخل السويقات الجديدة التي جرى إنشاؤها مؤخراً، فضلاً عن تركيب بوابات للشوارع الجانبية ضمن عملية تطوير السوق السياحي .

وفى استجابة إنسانية من المحافظ أعطى توجيهاته لمسئولي مجلس المدينة بدراسة تخصيص باكية بأحد الأسواق لسيدة اشتكت من رفع العاملين بحي غرب لبضاعتها التي تعتبر مصدر رزقها، وتنفق منها على أبنائها.