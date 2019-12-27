ذكرى على الجسد.. حكاية "ألبير" مع رسم التاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير- أحمد لطفي:

لم يكن في ذاكرته أن يفتح استوديو لرسم التاتو؛ خاصة بعد تخرجه في المعهد العالي للسينما قسم رسوم متحركة منذ بضع سنوات، فوجد أن مجاله لا يعمل كثيرًا في المجال السينمائي، فاقترح عليه أحد أصدقائه بأن يستغل موهبته في الرسم برسم التاتو لعشاقه.

فكر ألبرتيني جورج كثيرًا، وزاد تخوفه من نظرة عائلته وأصدقائه، وقرر رسم التاتو على جسده، واعتبرها محاولة تحتمل الفشل والنجاح على حد سواء، ولكنه رأى إعجابًا شديدًا من أصدقائه لرسمه، فضلا عن إيجاده السريع لأدوات التاتو.

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رفض والد "ألبير" في البداية عمل نجله كون المجال غير مستقر؛ ولكنه لم يرغب في الوقوف أمام موهبته وهي الرسم، فبدأ ألبير برسم الكلمات والجمل نظرًا لسهولتها وتطرق بعدها إلى رسم الأشياء.

ألبير أيضا لديه الاختيار في رسم التاتو لعشاقه؛ فهو يرفض رسم أي شيء ضد المعتقدات الدينية، وصغار السن خاصة بعد واقعة تحدث عنها في الفيديو التالي...