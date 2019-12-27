رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة: هناك أطراف خارجيّة تحاول التأثير على مستقبل ليبيا

وكالات- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى "وجود أطراف خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا"

وشددت في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2019، على أنه "يتعين أن يكون واضحا بأن لا حلّ عسكريا" للأزمة الليبية.

ونوّهت فون دير لاين بأن الإتحاد الأوروبي يتبنى "موقفا موحدا في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي القول إن الحل الوحيد الممكن هو من خلال إتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية".

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وأضافت "في الوقت الراهن، هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح".

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي "نرى أنه يمكن تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضًا".