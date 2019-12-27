وكالات- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى "وجود أطراف خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا"
وشددت في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2019، على أنه "يتعين أن يكون واضحا بأن لا حلّ عسكريا" للأزمة الليبية.
ونوّهت فون دير لاين بأن الإتحاد الأوروبي يتبنى "موقفا موحدا في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي القول إن الحل الوحيد الممكن هو من خلال إتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية".
وأضافت "في الوقت الراهن، هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح".
وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي "نرى أنه يمكن تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة: هناك أطراف خارجيّة تحاول التأثير على مستقبل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.