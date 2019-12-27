تركيا / رئيس حزب السعادة يقول إن أردوغان يقدّم سيّارة إيطاليّة الصّنع على أنها تركيّة

قال رئيس حزب السعادة الإسلامي التركي، تمل كرم الله أوغلو إن السيارة التي وصفها الرئيس رجب أردوغان بأنها محلية الصنع ومن المنتظر الإعلان عنها غدًا، هي في الواقع منتج إيطالي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه حزب السعادة التركي أمس، الخميس 26 ديسمبر 2019، في المركز التعليمي بمنطقة بالجات في العاصمة أنقرة.

وقال كرم الله أوغلو إن الحكومة التركية ستطرح اليوم الجمعة -نموذج- السيارات التي تم إستقدامها من إيطاليا، على أنها سيارات محلية الصنع.

وأوضح أنه "يتم تداول قضية السيارة على مدار السنوات العشر الأخيرة. ويزعمون أننا سنبدأ في إنتاج السيارة المحلية في عام 2022" لكن الحقيقة، حسب كرم الله أوغلو، هي أن "حكومة العدالة والتنمية لم تحقق تقدما فيما يخص إنتاج السيارة المحلية حتى اليوم ولا يمكنها تحقيق شيء بالمنطق الذي تتبعه"، مفيدا بأنه "ليس بالإمكان حل المشكلات التي تعاني منها تركيا طالما لم تغير السلطة الحاكمة هذا المسار الذي تتبعه. بإمكان تركيا إنتاج سيارة محلية في غضون عامين إن تم تخصيص الموارد اللازمة والتحلي بالثقة في الأتراك".

وكان الرئيس أردوغان قد قال عقب وصوله من قمة كوالالمبور إن موعد عرض السيارة التركية المحلية الصنع بالكامل، سيكون "الجمعة المقبل" أي غدا 27 ديسمبر الجاري.

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ويقتصر الأمر على مجرد عرض تصميم للسيارة الوطنية التركية، أي أنه حتى الآن لم يتضح متى يبدأ إنتاج هذه السيارة التي طرحت فكرة إنتاجها عام 2015 في إطار تقليل الاعتماد على الغرب، وعرض الإعلام بالفعل العديد من نسخ التصاميم المقترحة.

وكان أردوغان قد صادق في نوفمبر 2017 على تكوين تحالف يضم خمس شركات محلية تشترك في صناعة سيارة تركية، والشركات هي (الأناضول، كراج القابضة، توركسيل، زورلو القابضة، وبي إم سي).

لكن شركة "كراج القابضة" أعلنت رسميًا في سبتمبر الماضي الانسحاب من تحالف "المبادرة الخماسية" لإنتاج سيارات اقتصادية محلية الصنع في تركيا.

*المصدر| صحيفة " الزمان " التركية