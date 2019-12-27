عاجل/ رويترز: ليبيا تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري

قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 لوكالة "رويترز" إن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تسعى للسيطرة على طرابلس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.