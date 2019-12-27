كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم "داعش" الإرهابي يتبنى مقتل 11 مسيحياً في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل 11 مسيحياً في نيجيريا.ز
ونشر تنظيم داعش تسجيلاً مصوراً، قال إنه يظهر قتل 11 مسيحياً في نيجيريا وقال إن ذلك في طار حملة للانتقام من مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي والمتحدث باسم التنظيم.
وأظهرت اللقطات رجالاً بزي موحد وملثمين بأقنعة سوداء، يصطفون خلف أسرى معصوبي الأعين ثم أطلقوا النار على أحدهم، وقطعوا رؤوس الباقين.
وذكر تسجيل فيديو سابق، أن الأسرى نقلوا من مايدوغوري إلى داماتورو في شمال شرق نيجيريا، أين يقاتل الإرهابيون منذ أعوام لإقامة "دولة إسلامية مستقلة".
وفي ذلك الفيديو السابق توسل الأسرى للرابطة المسيحية في نيجيريا وللرئيس محمد بخاري للتدخل لإنقاذهم.
وانشقت ولاية غرب أفريقيا في تنظيم داعش عن جماعة بوكو حرام في 2016 وأصبحت الجماعة المتشددة المهيمنة في تلك المنطقة.
وقتل البغدادي زعيم داعش بعد غارة عسكرية أمريكية في سوريا، بينما قتل المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في عملية عسكرية منفصلة في الأسبوع نفسه تقريباً في أواخر أكتوبر الماضي.