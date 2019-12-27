الجيش الليبي: من المرجح هروب "السراج" إلى لندن

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، أنه من المرجح هروب رئيس حكومة الوفاق، غير الشرعية، فايز السراج إلى العاصمة البريطانية لندن، عقب تقدم الجيش الوطني باتجاه قلب طرابلس.

وأصدر المركز بيانا جاء فيه، أن تقدمات الجيش على كافة المحاور، أصابت الميليشيات بحالة من الهلع، ودفعت قادتهم للهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

وقال المركز، إن هناك طائرة أقلعت صباح الجمعة، متجهة للعاصمة البريطانية لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

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وأضاف، أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرة مطار معيتيقة، تحمل على متنها عدد من قادة الميليشيات، مرجحا أن يكون فايز السراج بين الهاربين.

وتابع المركز، أن قادة الميليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج.

ويأتي ذلك بعدما نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في الوصول إلى منطقة خزانات النفط الواقعة على بعد 3 كيلومتر من قلب العاصمة طرابلس عن طريق المحور الجنوبي.