كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، أنه تم السيطرة على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، وتم القضاء على 940 من المليشيات خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي.

وأشار إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن قوات الجيش أحبطت التفافا للمليشيات بحي الزهور في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة وكبدتها خسائر فادحة.

وأضاف "المحجوب"، أن محاولة الالتفاف بدأت بالتشويش على أجهزة اللاسلكي، وفصل المجموعة التي كانت في الخلف عن المجموعة التي في الأمام.

وأوضح أن قوات الجيش كانت جاهزة تماما وسيطرت على آليات كانت بحوزة المليشيات الإرهابية، كما أسرت عددا منهم.

وتابع المحجوب أن التقدمات العسكرية في محور عين زارة غرب طرابلس مستمرة إلى بعد مثلث الكهرباء في اتجاه منطقة الفرناج بحوالي 5 كيلومترات من قلب العاصمة والمناطق المحاذية لها.

وأشار إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف معسكرا لمليشيا الفاروق الإرهابية بالزاوية، وموقع آخر كان يتم فيه تجهيز الآليات التابعة للمليشيات، وقتل نحو 6 أشخاص بالغارات الجوية في الموقعين.

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وسيطر الجيش الليبي على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم في محوري الخلة ومشروع الهضبة، بعد تقهقر وانهيار المليشيات الإرهابية التابعة لقوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إحكام السيطرة على حي الزهور جنوبي العاصمة طرابلس.

وتعتبر هذه النقاط الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة، بينما تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش ومليشيات الوفاق في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء.

من جانبها، قالت انتصار محمد، مديرة المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى، إن سلاح الجو الليبي نفذ فجر الخميس سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع المليشيات المتمركزة بالقرب من خزانات القرضابية بالقرب من سرت.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي قيام القوات الجوية بعمليات استطلاع ورصد فوق المنطقة الممتدة من سرت إلى الحدود التونسية غرب البلاد ومن غريان جنوب طرابلس إلى قاعدة الجفرة جنوب ليبيا.

وكان الجيش الليبي قد أعلن، في وقت سابق، تقدما كبيرا حققه في محوري عين زارة غرب طرابلس وصلاح الدين جنوبي العاصمة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان المكتب الإعلامي للكتيبة 128 مشاة، عن استهداف آمر مليشيا 42 "محمد راسم" في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وفي يوم 12 ديسمبر الجاري أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، انطلاق ساعة الصفر لدخول قلب العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات، ضمن عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي.