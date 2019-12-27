كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العالم في أسبوع.. عملية فرنسا وصاروخ كوريا وإسرائيل تزعم وفاة رئيس عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365 أهم الأحداث العربية والعالمية التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي، والتي جاءت على النحو التالي:

ففي يوم السبت، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مقتل 33 إرهابيا في عملية برخان الفرنسية، في مدينة موبتي في مالي، كما قال مسؤولون في الهند، إن أكثر من 1500 متظاهر اعتقلوا في أنحاء الهند خلال الأيام العشرة الماضية؛ حيث تحاول الشرطة قمع المظاهرات العنيفة أحيانًا ضد قانون الجنسية.

وفي يوم الأحد، يراقب المسؤولون العسكريون عن كثب النشاط في كوريا الشمالية وهم يستعدون لما يعتقد العديد من الخبراء أنه سيكون بمثابة اختبار صاروخي كبير في المستقبل القريب، كما حاصرت قوات النظام السوري نقطة عسكرية تركية شرق معرة النعمان في ريف إدلب.

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وفي يوم الاثنين، قالت الشرطة النيوزيلندية، إنه توفي أحد الجرحى جراء انفجار بركان زاره السياح في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى أوكلاند، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 17 بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين، وفقا لما نقتله وكالة رويترز.

وفي يوم الثلاثاء، ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت غالبية الطلبات التي تقدم بها مسيحيون في قطاع غزة المحاصر، لحضور احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح عليه السلام.

وفي يوم الأربعاء، زعم الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، تزامنا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا، وهو ما نفته وكالات الأنباء العمانية، كما أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة إرنا، بسقوط طائرة قد تكون عسكرية اصطدمت بجبال سبلان في محافظة اردبيل شمال إيران.

وفي يوم الخميس، أعلنت الهند وباكستان عن سقوط خسائر بشرية في صفوف قواتهما جراء قصف متبادل، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الطرفين، كما رفض الرئيس العراقي برهم صالح، تسمية مرشح الكتلة البرلمانية المدعومة من إيران لرئاسة الوزراء، قائلًا إنه يفضل الاستقالة بدلًا من تعيين شخص يرفضه المحتجون في هذا المنصب، وفقًا لما أوردته "رويترز".